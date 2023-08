L’edizione trascorsa del Grande Fratello Vip ha generato molteplici polemiche, legate ai comportamenti avuti dai concorrenti nella casa durante lo svolgimento del reality show. Alfonso Signorini ha più volte richiamato tutti i ragazzi ma è stato l’intervento di Pier Silvio Berlusconi a muovere davvero le cose.

La nuova edizione in onda da Settembre su Canale 5 è già in lavorazione e sono già arrivate diverse indiscrezioni che riguardano i cambiamenti messi in atto dopo l’esperienza passata. Pier Silvio questa volta ha dichiarato di voler dare al programma un taglio diverso: “Niente più influencer o protagoniste di Only Fans”. Tutto sarà diverso considerando le parole di Pier Silvio, colui che ha anche scelto di mettere come unica opinionista la giornalista Cesara Buonamici, una figura inedita all’interno del programma che di certo offrirà ai concorrenti e ai telespettatori un taglio prettamente giornalistico.

Tutte le novità sulla nuova edizione

A quanto pare le regole di Pier Silvio continuano: “I concorrenti non potranno assolutamente astenersi dalle faccende che riguardano la pulizia ed il controllo della casa. Tutto dovrà sempre essere in ordine. Qualora qualcuno dei partecipanti si comporti in maniera scorretta, sarà squalificato e non potrà raggiungere Alfonso in studio”.

Queste le sue parole, un modo chiaro e incisivo per spiegare a tutti quelli che prenderanno parte a questa nuova edizione, che quest’anno non si scherza. Ad ogni modo pare che nel contratto dei Vip, ci sia oltre alla permanenza nella casa, anche un’intervista su un’emittente radiofonica e l’ospitata a Verissimo con Silvia Toffanin.

Novità anche per il pubblico da casa, tutti i fan in questa nuova edizione dovranno starsene con due piedi in una scarpa per evitare futili litigi sui social network, altrimenti a pagarne le conseguenze sarà il loro preferito.