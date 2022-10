GF Vip, il pubblico chiede la squalifica di Elenoire Ferruzzi: lo sputo al passaggio di Nikita

Dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni, sembra che non tutti i concorrenti del GF Vip abbiano effettivamente imparato qualcosa dopo quanto avvenuto con Marco Bellavia. Proprio per questo una grande fetta del pubblico sta chiedendo la squalifica di Elenoire Ferruzzi, dopo il comportamento che la gieffina ha assunto nei confronti di Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon.

A RISCHIO SQUALIFICA – La Ferruzzi non ha mai fatto mistero della sua antipatia nei confronti di Nikita, come dimostrato anche durante l’ultima puntata del GF Vip. A far infuriare i fan del reality, però, sono stati i gesti e alcune dichiarazioni di Elenoire, tanto da chiedere alla produzioni di prendere provvedimenti.

Nei giorni scorsi, ad esempio, la Ferruzzi ha preso di mira l’ex volto di Ex on the Beach sulla questione sfortuna. La donna, infatti, ha iniziato ad insinuare che Nikita porti sfortunata. A testimoniare ciò è un filmato in cui Daniele si è scottato con dell’acqua bollente. Davanti a ciò, Elenoire ha così reagito: “Mettilo sotto l’acqua fredda perché ti ustiona l’acqua bollente. È il malocchio, amore. Quella lì”.

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, avvenuta lunedì in prima serata, la triestina è passata in giardino, accanto a dove Elenoire e Antonino Spinalbese stavano parlando. Al passaggio di Nikita, la donna ha sputato per terra in segno di sdegno. Ad essere aspramente criticato non è stato solo l’orribile gesto della Ferruzzi, ma anche il fatto che Antonino si sia messo a ridere davanti a tutto ciò.

Gli utenti del web non hanno di certo nascosto lo sdegno e la rabbia, etichettando il tutto come bullismo. A chiedere a gran voce alla produzione e ad Alfonso Signorini la squalifica di Elenoire, non sono solo i telespettatori. Attraverso Twitter, Marco Bellavia ha voluto dire la sua, chiedendo provvedimenti seri: “Dopo quel che ho visto al GF Vip voglio sbilanciarmi e consigliare che Elenoire Ferruzzi venga squalificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui…”.