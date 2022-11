GF Vip: la spiazzante frase di Oriana ad Alfonso Signorini

Tra gli argomenti affrontati durante l’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri sera, ovviamente non è mancato il breve flirt tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Per la venezuelana è stata una puntata abbastanza movimentata, arrivando a mandare a quel paese anche Alfonso Signorini.

ORIANA MANDA A QUEL PAESE SIGNORINI – Come già immaginato dal pubblico del reality, durante la puntata di ieri si è molto discusso di Antonino e Oriana. Dopo giorni in cui i due gieffini si sono lasciati andare alla passione, anche sotto le coperte, la magia si è rotta. A confermarlo sono stati proprio i due concorrenti ieri sera.

Come già anticipato nel pomeriggio, ieri Ginevra Lamborghini è tornata nella casa più spiata d’Italia. L’ex concorrente ha avuto modo di confrontarsi con Spinalbese, a cui ha assistito anche Oriana dal confessionale. Nel vedere quella scena, la Marzoli è uscita dallo studio, affermando di non voler assistere a quel confronto. Alfonso, però, ha rimproverato la ragazza e mandata in giardino insieme ad Antonino e alla Lamborghini.

Durante il blocco pubblicitario, iniziato con l’arrivo di Oriana in giardino, quest’ultima ha continuato a scontrarsi duramente con il gieffino. Una volta ripresa la linea con lo studio, l’ex hair stylist, resosi conto di ciò, ha prontamente avvertito la venezuelana. Oriana, però, non si è di certo frenata.

Nonostante l’avvertimento di Antonino, la donna si è lasciata andare ad una frase abbastanza ambigua: ovvero: “Che pa**e questo”. Dal momento che Signorini aveva appena ripreso a parlare, in molti hanno dedotto che fosse rivolta a lui. Il conduttore, però, non ha replicato o accennato alle parole della Marzoli. Dopotutto, ieri, la venezuelana è stata più volte messa sottopressione.