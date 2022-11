Demme, il Napoli apre al prestito

Il Valencia sembra intenzionato a riprovarci per Demme del Napoli. I partenopei hanno aperto al prestito con gli spagnoli

Il contratto di Diego Demme scadrà nel 2024, ma il suo futuro a Napoli sembra non essere più assicurato. Il centrocampista potrebbe lasciare già da gennaio il capoluogo campano. Il Napoli non punta più sul calciatore tedesco, che in inverno lascerà probabilmente Napoli.

Il giocatore sembra essere intrigato dalla possibilità di trasferimento, anche perché sta giocando poco con la maglia del Napoli. Gattuso punta fortemente ad acquistarlo, già da quest’estate, e sembra intenzionato a provarci. Intanto il Napoli ha aperto alla possibilità di cederlo in prestito.

Dichiarazioni estive

In estate Pedullà disse sul giocatore: “Il centrocampista è in cima alla lista di Gennaro Gattuso per il suo Valencia. Il costo del calciatore è di circa otto, nove milioni di euro. Il calciatore ex Lipsia è fortemente tentato anche perché stima il mister, i due hanno un grande rapporto”.

Il calciatore è in uscita anche dopo che in estate ci sono stati problemi con Anguissa. Il calciatore disse dopo: “Ho già parlato con i miei compagni e ho chiesto scusa. La cosa più importante è la squadra e siamo un gruppo unito. Forza Napoli sempre”. Dichiarazioni che hanno migliorato la situazione, ma il calciatore resta comunque tra i non preferiti di Luciano Spalletti. Il centrocampista potrebbe lasciare, con Aurelio De Laurentiis che sarebbe contento di dar via un giocatore ormai fuori dal progetto tecnico. Si vedrà cosa farà il giocatore e se il Valencia lo prenderà.