GF Vip, Paola Barale sarà la nuova opinionista? La riposta della donna

Dopo la conferma di una nuova edizione del GF Vip, avvenuta proprio oggi, si continua a parlare dei possibili nuovi opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini. Sia Sonia Bruganelli che Orietta Berti non torneranno il prossimo anno, proprio per questo il conduttore starebbe cercando nuovi volti per sostituire le due donne.

Negli ultimi tempi si è iniziato a vociferare sui possibili nuovi opinionisti e si fanno sempre più insistenti i rumors su Paola Barale. Che la showgirl, dopo la recente esperienza a Ballando con le Stelle, sia pronta a una nuova avventura televisiva? A parlarne è stata proprio la donna in una recente intervista.

LA RISPOSTA DELLA DONNA – Sebbene manchino alcuni mesi dall’inizio della nuova edizione del reality di Alfonso Signorini, non si fermano i rumors sul nuovo cast. Nell’attesa di capire se questa nuova edizione sarà Nip o Vip, l’attenzione del gossip è concentrato sui nuovi volti che andranno ad affiancare Signorini.

Secondo Alberto Dandolo, nota penna di Dagospia, sembrerebbe che Paola Barale sia pronta a prendere il posto della Bruganelli. A confermare tale ipotesi sono state anche le recenti dichiarazioni che la donna ha rilasciato in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? “Stiamo lavorando per voi…“.

La risposta abbastanza criptica della donna potrebbe confermare i rumors che negli ultimi giorni la vedrebbero pronta ad essere la nuova opinionista del GF Vip. Non resta altro, quindi, che attendere nuovi aggiornamenti.