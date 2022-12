GF Vip: Riccardo Fogli è a rischio squalifica?

Durante l’ultima puntata del GF Vip, andato in onda ieri in prima serata, ci sono stati nuovi ingressi. Oltre a Milena Miconi, a varcare la porta rossa è stato Riccardo Fogli. A nemmeno un giorno dal suo ingresso, però, sembra che il cantante già rischi la squalifica. Cosa è successo?

HA BESTEMMIATO? – L’avventura di Fogli all’interno della casa più spiata d’Italia potrebbe interrompersi a breve. Dalla clip divenuta virale sui social, sembrerebbe che il nuovo concorrente si sia lasciato andare ad una bestemmia. Il tutto è avvenuto questa mattina, durante una chiacchierata con gli altri inquilini della casa.

Durante una conversazione in cucina con Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese, Riccardo si è lasciato andare a una bestemmia. “Però io mangio tre uova e dico P* Madonna ho mangiato tre uova”, ha così affermato l’artista durante la chiacchierata con gli altri.

Queste parole non sono affatto sfuggite alle orecchie attente degli spettatori, divenendo virale sui social. Dopo quanto accaduto questa mattina, in molti si chiedono se la produzione del GF Vip prenderà provvedimenti nei confronti di Riccardo Fogli. Nel corso delle scorse edizioni del reality, davanti a una bestemmia, i concorrenti sono stati successivamente espulsi dal programma.

Nonostante quanto accaduto nelle precedenti edizioni, quest’anno sono già avvenuti casi di presunta bestemmia con Amaurys Perez. Nel caso del concorrente cubano, la produzione del programma non ha mai preso in considerazione alcun provvedimento. Non resta altro, quindi, che attendere la puntata del reality che andrà in onda sabato 17 dicembre.