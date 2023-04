GFVip, Gianmarco Onestini parla del rapporto tra Luca e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti diversi anni fa in occasione della partecipazione al GFVip. Tra i due iniziò una lunga e intensa storia d’amore conclusa appena dopo il lockdown. Il destino ha voluto, però, farli incontrare di nuovo proprio in quella casa che li ha fatti mettere assieme. Per questo motivo, i fan della coppia si sono chiesti se la coppia fosse tornata insieme. A questa domanda ha fatto luce Gianmarco Onestini, in occasione della sua partecipazione al reality spagnolo Sola solo reality.

Ritorno di fiamma o semplice amicizia tra Luca e Ivana?

Il fratello di Luca, il quale ha un grandissimo rapporto con l’ex gieffino, ormai vive stabilmente in Spagna partecipando a diversi reality e cavalcando l’onda del successo. Attualmente il 26enne è entrato a far parte del cast di un reality iberico dal titolo Sola solo reality. Chiacchierando con i suoi compagni di avventura, Gianmarco si è trovato a parlare di suo fratello Luca, anche lui famoso in Spagna.

Proprio durante la chiacchierata, il piccolo Onestini ha dichiarato che suo fratello Luca è “libero e single”, smentendo di fatto inconsapevolmente la voce circolata in queste settimane su un ritorno di fiamma con Ivana Mrazova.

Nella casa del GFVip, quest’anno, Luca e Ivana hanno riallacciato una bel rapporto, come se non si fossero mai lasciati. Finito il programma, i due hanno condiviso su TikTok un balletto che ha acceso le speranze dei fan. Non sono mancati, infatti, i commenti dei fan ma anche di qualche ex vippone, come Oriana Marzoli, la quale ha scritto: “Bravi ragazzi”.

Onestini ha ammesso: “Non è stato facile ma alla fine l’ho convinta”. Questa frase, chiaramente rivolta al balletto, ha acceso la curiosità dei fan più maliziosi. Tuttavia, i fan della coppia dovranno accettare che al momento non esiste nessun ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrazova.