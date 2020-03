Giulia Cavaglià, torna a parlare di Manuel Galiano: “Mi ha tradito pochi giorni prima della scelta”

È tornata a far parlare di sé Giulia Cavaglià, l’ex protagonista di Uomini e Donne e finita al centro del gossip dopo la fine della sua breve storia con Manuel Galiano. A far mobilitare il web sono state le dichiarazioni che la ragazza a rilasciato al settimanale DiPiù, in una recente intervista.

IL TRADIMENTO DI MANUEL – I due si sono conosciuti nello studio di UeD e dopo la scelta di Giulia, preferendo Manuel a Giulio Raselli, sembrava che tutto potesse andare a gonfie vele. Dopo alcune settimane, però, arriva l’annuncio della fine della loro breve storia. Il motivo? Il presunto tradimento dell’ex corteggiatore. Infatti, stando a quanto emerso, durante una vacanza ad Ibiza, Galiano aveva tradito la Cavaglià. Ad intervenire, fornendo ulteriore prove del fattaccio, sono stati Deianira Marzano e Amedeo, entrambi noti per i tanti gossip lanciati sui social.

IL NUOVO AMORE DI GIULIA – Dopo la delusione con Manuel, ancor prima con Lorenzo Riccardi, quest’ultimo aveva preferito Claudia Dionigi a lei, ha ritrovato l’amore. Infatti, il suo cuore è tornato a battere per Francesco Sole, personaggio noto sia sul web che sul piccolo schermo. I due si sono conosciuti su Instagram e da quel momento non si sono più separati. Sebbene Sole abbia faticato per conquistare la Cavaglià, ancora scottata da Galiano, ora sono più innamorati che mai.

“Tradita pochi giorni prima della scelta” – Durante un’intervista rilasciata a DiPiù, Giulia Cavaglià ha inevitabilmente parlato del suo percorso a Uomini e Donne. Al settimanale, l’ex tronista ha spiegato: “Uomini e Donne mi ha fatto soffrire due volte. La prima volta quando ero una corteggiatrice e sono stata rifiutata dal tronista che mi piaceva. La seconda volta quando, dopo essere diventata tronista, ho scelto un ragazzo con cui pensavo potesse nascere qualcosa di importante. Invece lui mi ha tradita pochi giorni dopo la nostra uscita dal programma”.

LA REPLICA DI MANUEL – Non è mancata la replica dell’ex corteggiatore, rispondendo a una domanda ricevuta su Instagram. “Ma Giulia Cavaglià che parla ancora di te”, ha fatto notare un utente a cui Manuel ha risposto: “Ho visto! Ma fa niente dai…non mi importa! Ormai hanno tutti capito chi è! Il tempo, come avevo detto, ha parlato per me”.