Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono ricongiunti a Milano?

Giulia De Lellis e Andrea Damante avevano convissuto insieme durante la quarantena a Pomezia, vicino alla famiglia di lei. Lui poi si è allontanato andando a Milano probabilmente per lavoro. Ora forse Giulia l’ha raggiunto? Ci sono alcuni indizi che fanno sperare i fan.

GIULIA DE LELLIS: LA FESTA PER LA PICCOLA PENELOPE – Ieri Giulia ha organizzato una festa curata nei minimi dettagli per la nipotina Penelope, c’era tutta la famiglia, compresa la piccola Matilde. Penelope ha festeggiato così il suo primo anno di vita. Subito dopo la web influencer si è messa in viaggio. Ma dove sarà andata?

GIULIA DE LELLIS: IL VIAGGIO E LA SUA ‘IPOCONDRIA’ – La ragazza ha sempre ammesso di essere un po’ ipocondriaca e di temere questo nuovo Coronavirus. Ha mostrato a tutti i suoi fan, infatti, come stesse viaggiando in tutta sicurezza con guanti, mascherine, gel disinfettante, fazzoletti e addirittura un sipario che divideva il conducente dai passeggeri.

“Per chi conosce molto bene la mia ipocondria avrà capito perché sono in un’auto e apprezzo così tanto questa organizzazione piuttosto che non ancora in aereo o in treno. Comunque speriamo bene”

GIULIA DE LELLIS, L’INDIZIO: SARA’ ANDATA A MILANO? – Non appena arrivata a destinazione la ragazza ha postato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae una tazza con dei cereali. Subito dopo ha taggato il servizio di cui ha usufruito per averla a domicilio. Alcuni, controllando, si sono resi conto che si tratta proprio di un servizio di Milano. Tutto questo è stato fatto notare dal portale gossipetv.com

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE INSIEME? – Ancora non ci è chiaro se Giulia e Andrea stanno nuovamente convivendo insieme. Se davvero lei lo ha raggiunto, possiamo ipotizzare sia per mancanza o forse perché potrebbe aver ripreso alcuni lavori. Le motivazioni per ora, per quanto ne sappiamo, potrebbero essere addirittura entrambe. Aspetteremo quindi altri post della web influencer per sapere con sicurezza se i due sono nuovamente insieme.