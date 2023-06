Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono tra le coppie più amate nate durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. I due si sono innamorati nel corso del programma, ottenendo sin da subito un grande riscontro da parte del pubblico.

Usciti dalla casa, la coppia si è vissuta costantemente, scegliendo da subito di andare a convivere e condividendo sui social tutto il loro amore. Negli ultimi tempi però, tutti i fan sono in subbuglio a causa di una possibile crisi tra i Prelemi, come mai i due non postano più foto insieme?

Giulia Salemi racconta tutta la verità

Durante l’edizione appena trascorsa del Grande Fratello Vip, Giulia ha partecipato come opinionista social mentre Pierpaolo conduceva insieme a Soleil il pre GF Vip su Mediaset Play. Proprio nel corso delle varie puntate, Giulia ha raccontato di un momento delicato per la coppia, crisi ed incomprensioni stavano rovinando tutto. Fortunatamente però, tutto è poi rientrato, per la gioia dei fan.

La situazione sembrava essersi ripresentata, negli ultimi giorni Giulia e Pierpaolo appaiono spesso distanti e in luoghi diversi. Questa volta Giulia ha tranquillizzato dopo giorni di silenzio i fan con un messaggio, nel quale ha esposto effettivamente un momento complicato per la coppia, ma senza parlare di rotture. A fine messaggio la Salemi ha anche ringraziato il fidanzato :“Ci tenevo a dire grazie all’uomo che ho accanto, perché sopporta tutti i miei sbalzi d’umore”. Anche Pierpaolo ci ha tenuto a scrivere qualche parola dedicata alla sua donna: “Meriti tutto questo per la dedizione e la passione che ci metti, e con la determinazione che ti contraddistingue arriverai ancora molto lontano, puoi starne certa”.