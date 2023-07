Giuntoli-Juve, due calciatori del Napoli nel mirino. Il sogno del dirigente è Luciano Spalletti (ma dal 2024)

Cristiano Giuntoli si è trasferito ufficialmente alla Juventus. L’ormai ex dirigente del Napoli è stato sicuramente uno degli artefici del miracolo azzurro, è anche grazie alle sue intuizioni, infatti, che il club partenopeo è riuscito a vincere il tricolore e raggiungere i quarti di finale di UEFA Champions League.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, proprio Giuntoli potrebbe ora prelevare diversi calciatori dalla rosa azzurra, precisamente due. Non è un segreto, infatti, che il dirigente azzurro ha nel mirino Piotr Zielinski, con il centrocampista che può essere acquistato a prezzo di saldo per via del contratto in scadenza il prossimo anno. Oltre il polacco lo juventino potrebbe dare la carica per un altro calciatore in scadenza, Hirving Lozano, con quest’ultimo che sta già cercando una nuova destinazione con i suoi agenti. L’obiettivo sarebbe la Premier, ma non è da trascurare un possibile approdo in bianconero visto l’arrivo di Giuntoli.

Il grande sogno di Giuntoli per la sua nuova Juventus, però, sarebbe l’ex allenatore del Napoli: Luciano Spalletti. Quest’ultimo rappresenta un obiettivo per la prossima stagione, ovvero quando il mister terminerà il suo anno sabbatico così come concordato con Aurelio De Laurentiis. Con l’attuale allenatore bianconero, Max Allegri, i rapporti non sarebbero ottimali e proprio Spalletti sarebbe il sogno nel cassetto del dirigente. Bisogna però capire la l’eventuale disponibilità dell’allenatore a trasferirsi ai rivali dopo uno Scudetto vinto proprio in Campania, con il Napoli.