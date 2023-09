Il Grande Fratello è ufficialmente iniziato e con esso anche le dinamiche tra le personalità più spiccate. Sin dai primi giorni le due concorrenti che si sono contraddistinte per il proprio carattere sono Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Le due donne hanno da subito messo in luce la poca compatibilità presente nel loro rapporto, un motivo in più per gli autori, per creare dinamiche e dibattiti.

Ad ogni modo, con l’avanzare delle varie programmazioni su tutti i canali, è arrivato il momento per il Grande Fratello, di scendere in campo attuando tutte le strategie vincenti per vincere la serata in termini di ascolti. In che modo? Creando quello che da sempre permette al GF di diventare il virale: discussioni e malcontenti nella casa.

Nella puntata di Ieri sera, gli autori hanno ben pensato di mettere in scena una tattica: dividere i concorrenti in due gruppi, capitanati proprio da Rosy e Beatrice. Qualcosa però è andato storto.

Beatrice Luzzi sbaglia tattica o forse no

Alfonso Signorini durante la puntata, ha chiamato Beatrice e Rosy nella stanza Led chiedendo alle due donne di assumersi una responsabilità. Pescare una piramide presente sul tavolo e colei che troverà nella parte di sotto la base in oro, sarà la fortunata a vivere nella casa, l’altra invece nel tugurio.

Beatrice è risultata quella fortunata, è capitata proprio a lei la piramide con la base oro. Tornate in casa le due concorrenti sono state chiamate a fare dei nomi. Proprio in quel momento che la Luzzi, non capendo probabilmente la modalità del gioco, ha commesso un errore. Beatrice ha infatti fatto il nome di Marco, non considerando che i concorrenti da lei selezionati, sarebbero entrati ufficialmente nel suo gruppo.

Marco ad esempio, è uno di quelli con cui la Luzzi ha avuto problemi durante le giornate. Ad ogni modo, nonostante l’errore commesso ed il cambio di idee per gli autori, probabilmente questa mossa non farà altro che generare l’obiettivo del GF, ovvero l’aumentare delle dinamiche.