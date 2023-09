Temptation Island, Mirko e Perla insieme a Milano: lo sfogo di Greta

Sono giorni frenetici quelli vissuti dalla città di Milano. Il capoluogo lombardo è stato invaso da turisti, celebrità, modelle e influencer di ogni tipo. Tra i vari personaggi noti presenti, figuravano anche i protagonisti dell’ultima edizione del programma televisivo Temptation Island: Francesca e l’ex compagno Manuel, Isabella e Manu, e il triangolo amoroso composto da Perla, Mirko e Greta.

Il triangolo non l’avevo considerato

Come è risaputo, dopo una relazione durata cinque anni, Mirko e Perla hanno abbandonato Temptation Island separati e subito dopo la fine del programma, Mirko ha iniziato una relazione con la tentatrice Greta Rossetti, mentre Perla ha iniziato a frequentarsi con il tentatore Igor.

In occasione della Fashion Week, Mirko si è riunito a Milano con Greta, dopo aver trascorso diversi giorni lontani l’uno dall’altro. Sulle piattaforme social, la coppia ha condiviso frequentemente immagini dei loro momenti insieme, tra sfilate, cene ed eventi mondani. Dall’altra parte, anche Perla è giunta nella capitale della moda, però da sola senza il suo fidanzato. La giovane, infatti, ha partecipato con le amiche di Temptation, Francesca e Isabella. Ecco che, tuttavia, ieri, il 24 settembre, i due gruppi si sono congiunti. Infatti, l’ex coppia formata da Mirko e Perla è apparsa insieme durante una sfilata di moda. A confermare questo fatto è stata Perla stessa, la quale ha condiviso dei video sulle sue storie Instagram, in cui si può notare proprio il suo ex partner sullo sfondo.

Lo sfogo di Greta

Purtroppo, durante questa anteprima della moda, Greta non era in realtà presente. L’influencer ha ricevuto numerosi messaggi e segnalazioni attraverso i suoi canali social e, per questo motivo, ha voluto intervenire per esprimere la sua opinione sull’intera situazione: “Mi state mandando un sacco di messaggi in merito alle persone presenti alla sfilata di ieri sera scrivendomi che è stato fatto appositamente per hype, non lo so e neanche mi interessa. Vi avevo chiesto esplicitamente di non essere più associata a queste cose, sono fatti loro. Io mi dissocio da tutto ciò, sicuramente non ho voluto crearlo io l’episodio di ieri perché non ero presente in quanto in buona fede sono andata allo stadio con mia nonna. Ora prendo la giornata un po’ per me. Ne ho bisogno”.

Tuttavia ha poi continuato: “Ci tengo a precisare l’ultima cosa, per me non c’è nessun problema che due ex sono nello stesso posto, anzi sono io la prima e ve l’ho sempre detto. Il problema che mi state sottolineando voi sono i video che pensate sono fatti palesemente per hype includendo anche me in questo, quando vi ho chiesto già qualche giorno fa di non mettermi più in mezzo nelle loro cose e ripeto che io non ero presente quindi non sapevo neanche dell’esistenza di questi video in quanto non sono stati fatti da me e neanche sapevo“.