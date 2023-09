Ieri sera è partita la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini. Un grande fratello tutto nuovo all’insegna della normalità. Dopo lo scorso anno, il conduttore ed anche Pier Silvio hanno sottolineato più volte il desiderio di ritornare alle origini, un programma fatto di autenticità e storie di vita da raccontare.

Il nuovo cast quest’anno è formato propone ai telespettatori un format innovativo o meglio un vero esperimento sociale: la fusione dei personaggi nip e vip insieme. Questo per garantire al pubblico un programma fatto di racconti legati alla vita dello spettacolo ed anche quelli legati invece alla routine dell’uomo comune.

Un inizio che lascia pensare ad un vero cambiamento che di certo porterà notevole curiosità nei fan, pronti a vivere un nuovo grande fratello. Nella puntata di ieri sono stati presentati i concorrenti, la nuova opinionista Cesara Buonamici e la nuova opinionista social Rebecca Staffelli.

Qual è la cifra da pagare in caso di ritiro

Le regole di questo nuovo Grande Fratello sono rigide e inviolabili dopo quanto successo lo scorso anno. Come dichiarato anche da Signorini, nell’edizione passata è stata sbagliata la scelta del cast: troppi influencer e pochi contenuti coinvolgenti.

Quest’anno tutto cambia, i concorrenti non dovranno in alcun modo mettere in scena atteggiamenti spiacevoli ed aggressivi. Alcune indiscrezioni hanno rivelato che i vip di questa edizione sarebbero stati costretti a firmare un contratto in cui la penale in caso di ritiro segnerebbe cifre blu, ovvero 50mila euro. Per quanto riguarda invece i nip, la penale sarà minore: intorno ai 30mila euro.