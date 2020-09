Grande Fratello Vip, Adua pronta ad abbandonare: “Non so se ho fatto la scelta giusta”

Dopo l’uscita di Flavia Vento dalla casa del Grande Fratello Vip, anche un’altra concorrente starebbe riflettendo sulla sua permanenza nel reality. Si tratta di Adua Del Vesco, che solo ieri era decisa a lasciare il programma. Cosa è successo?

“Non so se rimanere” – È successo ieri, durante una serata festosa dove i vari concorrenti stavano conversando e scherzando in tranquillità. Adua, però, ha deciso di isolarsi, sfogandosi poco dopo con Francesco Oppini e con Matilde Brandi.

La gieffina ha rivelato di essere seriamente in crisi, non sapendo quindi se rimanere o meno dentro la casa. “Io mi sento veramente in difficoltà non so se rimanere”, ha così spiegato ai suoi compagni, lasciandoli a bocca aperta.

L’ex fidanzata di Gabriel Garko ha spiegato meglio cosa l’ha portata a mette in discussione la scelta di partecipare al GF Vip: “Non sono cattiva, mi fa male. Io so che questo gioco mi porterà a mettermi contro qualcuno, non mi piace… Non fanno parte di me questi meccanismi, non so se ho fatto la scelta giusta”.

A mandare in crisi la Del Vesco è quindi il meccanismo che si crea con la Nomination, dove spesso i concorrenti, attraverso strategie e accordi, nominano il compagno considerato il più forte o meno. La ragazza, però, non sembra dello stesso pensiero.

Nonostante questa sua rivelazione, i compagni hanno voluto rassicurarla e farle cambiare idea. Matilde, infatti, l’ha consolata: “Nel dubbio pensa sempre a me”. Dopo poco, fortunatamente, Adua ha ritrovato il sorriso e la serenità.