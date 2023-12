Greta Rossetti, le difese di Daniele De Bosis: “Insulti da parte di gente he non ha un c***o da fare”

Fin dall’ingresso nella casa del Grande Fratello, Greta Rossetti è stata al centro dell’attenzioni. Davanti ai continui attacchi che la gieffina riceve sui social, ad intervenire in sua difesa è stato un ex volto di Temptation Island. Si tratta di Daniele De Bosis, ex protagonista dell’ultima edizione del docu-reality.

“Insulti da parte di gente he non ha un c***o da fare” – In queste ultime settimane, la gieffina non sta attraversando un bel periodo. Dopo la fine della sua storia d’amore con Mirko Brunetti, nata a Temptation Island, la Rossetti ha avuto modo di incontrare la madre, Marcella Bonifacio. Durante il confronto con la mamma, avvenuta durante l’ultima puntata del GF, Greta ha avuto un crollo.

La donna, anziché consolare la figlia, è sembrata più propensa ad avere un confronto con Brunetti, presente in studio. Davanti al comportamento della madre, la ragazza è entrata in crisi, finendo per avere un attacco di panico. Nei giorni scorsi, inoltre, Greta è apparsa triste e pensierosa.

Nel vedere lo stato d’animo dell’ex tentatrice e i continui attacchi che riceve sui social, ad intervenire è stato un altro ex volto di Temptation Island. Attraverso una IG Story, De Bosis ha deciso di lanciare un messaggio a Greta:

“Greta non sta molto bene oggi. Nessuna ragazza dovrebbe stare così! Mi dispiace tanto soprattutto per i continui insulti che ricevi ogni giorno da gente scontenta della vita che non ha un c***o da fare. Tanti auguri di Buon Natale amica mia”.