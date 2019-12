Guess My Age, il modello Eros De Conto ruba la scena e conquista il pubblico

“Guess My Age – Indovina l’età” è uno dei programmi di punta dell’access time di TV8 e di Sky.

Il programma condotto da Enrico Papi mette alla prova i concorrenti, che attraverso alcuni indizi dovranno indovinare l’età di alcuni personaggi .

Il protagonista della puntata andata in onda ieri è stato Eros De Conto, modello veneto dalla provincia di Treviso e molto seguito sui social network



La sua partecipazione al programma non è passata inosservata, con il pubblico in studio visibilmente compiaciuto dall’arrivo del modello nelle vesti di personaggio sconosciuto, che ha messo alla prova l’intuito delle concorrenti.



Lo stesso Eros, ha tenuto a ringraziare lo staff per l’opportunità ed ha parlato della sua partecipazione a “Guess My Age”:

“Partecipare come personaggio sconosciuto al programma “Guess my Age” condotto da Enrico Papi è stato molto entusiasmante e divertente, mi dispiace per le due ragazze concorrenti che purtroppo non hanno indovinato la mia età. Poi Enrico Papi simpaticamente ha cominciato a fare battute nei miei confronti in particolare sull’argomento “depilazione”, per me è stato davvero impossibile trattenere le risate!”

Una partecipazione che ha colpito le concorrenti, con una di loro proclamatasi single dall’inizio della puntata. Il modello si è prestato alle richieste delle concorrenti, come quella di togliersi la giacca.

Eros non è un volto costantemente in tv, dato che per ora si sta concentrando sugli shooting fotografici ma non disdegnerebbe un futuro in televisione.

Infine ha voluto ringraziare tutti per la bella esperienza:

“Tengo a ringraziare tutte le persone dai tecnici in studio ai costumisti, makeup artist e tutte le persone che quel giorno si sono rese disponibili per me.”