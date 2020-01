Il Bayern non riscatterà Perisic: Inter ora scatta la exit strategy per il croato

Ivan Perisic non sarà riscattato dal Bayerno Monaco e per l’Inter questo significa un ritorno in rosa le cui probabilità in molti avevano giudicato pari allo zero. Il croato, epurato insieme con Nainggolan e Icardi dall’approdo di Conte sulla panchina nerazzurra, ritornerà in estate con buona pace del tecnico e della dirigenza interista. L’urgenza, adesso, è quella di trovargli al più presto un nuovo club per ovviare al pesante ingaggio promessogli fino al 2022.

L’attaccante esterno ex Wolfsburg con le sue diciannove presenze finora non è riuscito ad impressionare più di tanto i bavaresi che lo rispediranno al mittente a fine stagione. Il magro bottino di quattro gol e sei assist non gli frutteranno la conferma in Germania, anche perchè il suo ex tecnico e estimatore Kovac non è più alla guida del team.

Da quel momento Perisic ha iniziato a vedere sempre con maggiore difficoltà il terreno di gioco e il suo rendimento è in costante picchiata. La clausola di diritto di riscatto fissata a venti milioni rimarrà dimenticata in qualche cassetto in Lega. L’Inter ritroverà il suo esterno offensivo ad Appiano il primo giorno di ritiro in estate. Una grana con cui i meneghini dovranno forzatamente convivere e che quasi nessuno aveva messo in conto solo qualche mese fa.

Nonostante ciò l’operazione in uscita, seppur non pienamente andata in porto, è comunque da ritenersi discretamente riuscita. L’Inter per questa stagione ha potuto liberarsi di un ingaggio che sfiorava i sette milioni di euro lordi. Un bel risparmio per chi ha chiuso un lungo ed estenuante contenzioso col FPF soltanto a luglio scorso.

Ancora una volta Marotta e i suoi saranno chiamati ad operare l’ennesimo miracolo finanziario, trasformando in utile l’esborso fin qui sostenuto per il croato. E forse non solo per lui. La truppa nerazzurra è popolata da almeno una manciata di giocatori che, se non riscattati, potrebbero tornare alla base in estate. Marotta spera proprio di non doversi ritrovare di fronte a breve anche: Icardi, Nainggolan, Dalbert, Pinamonti e Joao Mario.