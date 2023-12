Il Napoli anticipa la concorrenza: Caprile in Campania tra un anno

Stiamo ormai per entrare nel vivo della sessione di mercato invernale e le squadre di muovono per accaparrarsi i talenti disponibili. In questa prospettiva anche il Napoli, nonostante non abbia intenzione di stravolgere la rosa attuale, ha degli osservati speciali da tenere d’occhio.

Tra questi c’è sicuramente Elia Caprile, attualmente in prestito all’Empoli. Il portiere di proprietà della SSC Napoli sta facendo molto bene nella sua prima esperienza in Serie A a difesa della porta e non è da escludere che possa tornare all’ombra del Vesuvio in vista della prossima annata calcistica.

L’idea per l’estremo difensore è quella di conquistare minuti e continuità nel corso di quest’esperienza in Toscana per poi tornare a Napoli il prossimo anno con l’obiettivo di diventare titolare.

Il classe 2001, infatti, è atteso in maglia azzurra il prossimo anno per diventare una colonna portante del Napoli del futuro. Si tratta sicuramente di un grande colpo messo a segno dalla società partenopea che ancora una volta ci ha visto lungo ed ha anticipato la concorrenza.