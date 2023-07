Il Napoli cerca una nuova ala destra

Il Napoli proverà in questa finestra di mercato a tenere sia Kvicha Kvaratskhelia che Victor Osimhen. I due sono stati i pilastri di questa squadra che ha portato il tricolore in città dopo trentatré anni. Il terzo riferimento davanti, che ha agito sulla fascia destra, è stato Hirving Lozano che però è stato alternato sia a Politano che ad Elmas. Secondo le ultime di mercato pero la società partenopea starebbe pensando ad un nuovo talento su quella fascia.

Secondo quanto riporta calciomercato.com la società azzurra si sta già muovendo sul possibile sostituto di Lozano: il profilo che piace di più è quello di Jesper Karlsson (anche se il calciatore svedese agisce prevalentemente a sinistra, non a destra come il messicano, ndr). Ha segnato 13 gol e offerto 8 assist nell’ultima stagione da titolare, iniziata però con un paio di mesi di ritardo per un problema muscolare.

Chi lo conosce bene è convinto abbia numeri da campione, calcia di destro e di sinistro con un mix di potenza e precisione; compagno di nazionale di Ibra e Kulusevski, in qualche intervista anche Zlatan ha parlato bene del ragazzo. Il Napoli sta aspettando di trovare una soluzione a Lozano prima di alzare il pressing su Karlsson, più indietro in Italia ci sono Lazio – che con l’Az ha una trattativa aperta per Kerkez – e Fiorentina anche loro interessate al giocatore.

Sarri ha chiesto un esterno e lo svedese è una delle alternative a Berardi. I viola invece hanno fatto un timido sondaggio con l’Az, ma al momento non c’è nulla di concreto. ADL pensa all’affare, il calciatore svedese era già stato visionato lo scorso anno dall’ormai ex dirigente sportivo Cristiano Giuntoli.

Un altro nome per il possibile sostituto di Lozano è Riccardo Orsolini, ala destra del Bologna. L’esterno offensivo ha giocato una grande stagione quest’anno ed è pronto al salto di qualità. Infine gli altri nomi in lista sono Laurientiè ed Adama Traorè.