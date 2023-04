La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, continua a coinvolgere milioni di fan. Entrambi, tra litigi e dolori, stanno ricostruendo una nuova vita, Totti al fianco di Noemi e Ilary insieme al suo Bastian. Stanno facendo il giro del web, le foto che ritraggono la bella conduttrice, serena e innamorata del suo nuovo compagno, il quale ha anche già conosciuto i figli avuti con Totti: Chanel, Christian e Isabel.

Bastian e il rapporto con la piccola Isabel

Ilary Blasi qualche giorno fa, ha pubblicato un video che ritrae la piccola Isabel e il nuovo compagno, mentre giocano insieme. Nel filmato, si vedono due bimbe, la figlia di Ilary ed una sua amichetta e le mani di un uomo. Sembra che la coppia si sia molto unita negli ultimi tempi ma c’è una cosa che non va molto giù all’ex capitano della Roma e cioè il rapporto tra Bastian e i suoi figli.

Sono diverse le voci che confermerebbero il fastidio dichiarato da Totti nel veder giocare la sua bimba insieme al nuovo compagno dell’ormai ex moglie. Ilary ad ogni modo, sembra esser molto felice, dopo un periodo di silenzio, è finalmente ritornata in tv, alla conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e come sempre, ha confermato di essere una donna molto ironica, vista la frase di apertura della prima puntata che in molti hanno considerato come una frecciatina all’ex marito: ” Per un uomo che se ne va, c’è sempre uno che arriva”. Riusciranno Ilary e Totti, a superare questa aria di tensione e ritornare ad avere un rapporto civile?