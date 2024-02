Ilary Blasi, il libro sulla fine del suo matrimonio con Totti: la frecciatina di Noemi Bocchi

A distanza di più di un anno dalla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi si sta togliendo diversi sassolini dalla scarpa. Dopo il successo avuto con il documentario Unica, la conduttrice ha pubblicato il libro Che Stupida, dove ha nuovamente parlato dei retroscena dietro la rottura con l’ex calciatore.

Davanti all’uscita del nuovo libro della Blasi, a voler lanciare la sua frecciatina è stata Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex sportivo. Attraverso una IG Story, coinvolgendo anche Francesco, la donna ha voluto replicare al contenuto di Che Stupida.

LA FRECCIATINA DI NOEMI – La Blasi ha deciso di scrivere un libro riguardo la chiacchierata fine del suo matrimonio con Francesco. Edito da Mondadori e disponibile in libreria dal 30 gennaio, in Che Stupida la conduttrice parlerà dei presunti tradimenti da parte dell’oramai ex marito e delle menzogne da lui raccontate.

Davanti all’uscita di questo libro, ad intervenire è stata anche la Bocchi. In una delle recenti sue IG Stories, la donna ha voluto replicare all’uscita del libro dell’ex moglie di Totti. Nel dettaglio, Noemi ha pubblicato uno scatto che vede un Francesco sorridente, ma a saltare all’occhio degli utenti è stato un dettaglio in particolare.

La Bocchi, infatti, ha deciso di aggiungere allo scatto il brano per i bambini di Bébé Lilly “Vado a scuola” e una gif animata con dei libri. Un gesto, quello di Noemi, che hanno interpretato come una risposta al libro della Blasi, mostrando come Francesco se la ride davanti alle rivelazioni sul suo conto.