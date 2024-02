Uomini e Donne, colpo di scena nel Trono Over: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza lasciano il programma insieme

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta ieri 31 gennaio, è avvenuto un inaspettato colpo di scena nel Trono Over. Stando alle anticipazioni divenute virali nelle ultime ore, due protagonisti indiscussi del parterre avrebbero deciso di lasciare il programma insieme.

ABBANDONANO INSIEME LO STUDIO – Stando a quanto rivelato da una talpa del portale di gossip IsaeChia, nel parterre del Trono Over sarebbe avvenuto un clamoroso colpo di scena. Nelle ultime settimane a far discutere i fan del programma è stata la turbolenta frequentazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ripresa dopo il ritorno in studio di quest’ultimo.

Da quanto riportato dal portale, durante la registrazione la De Filippi avrebbe chiesto alla Dama di scegliere con chi ballare. La scelta è ricaduta su Vicinanza, con cui Roberta avrebbe danzato al centro dello studio.

Una volta finita la musica, Gianni Sperti li avrebbe spronati a darsi una possibilità lontano dalle telecamere. Spiazzando i presenti in studio e i fan del programma, Roberta e Alessandro avrebbero deciso di abbandonare insieme Uomini e Donne.

Non resta altro, quindi, che attendere la messa in onda della tanto discussa registrazione. Molto probabilmente, infatti, Roberta e Alessandro attenderanno la messa in onda della puntata per mostrarsi ufficialmente insieme ai fan.