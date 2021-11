Inps, tutti i bonus attivi per le famiglie: le domande vanno presentate entro il 31 dicembre

Il 31 dicembre è ancora lontano, e i cittadini italiani hanno ancora a disposizione un po’ di tempo per approfittare di alcuni bonus Inps molto utili per cui si può ancora inoltrare domanda (sino alla fine dell’anno, per l’appunto).

I bonus in questione sarebbero tre, che venendo sommati potrebbero permettere alle famiglie che possono beneficiarne una somma davvero considerevole, soprattutto in periodo di pandemia.

Bonus Mamma Domani (dal valore di 800 euro e per il quale si può presentare domande dal settimo mese di gravidanza) e gli importi massimi mensili del Bonus Asilo Nido (per un valore di 272,72 euro) e del Bonus Bebè (che ammonterebbe ad una somma massima totale di 160 euro).

Per quanto riguarda il Bonus Asilo Nido, è rivolto alle famiglie che hanno un Isee che non è superiore ai 25.000 euro ed ammonta a 272,72 euro. Per le famiglie che hanno un Isee che va dai 25.000 euro ai 40.000 euro esclusi l’importo è pari a 227,27 euro al mese. Infine per le famiglie con Isee che va oltre i 40.000 euro il valore è di 136,37 euro.

Per quanto riguarda invece il Bonus bebè, esso viene concesso alle neo mamme e alle famiglie per ogni nuovo figlio nato, adottato o preso in affidamento nel 2021. Il valore varia in base all’ISEE, e va da 80 euro a 160 euro al mese per un anno in caso di primo figlio, e aumenta del 20% per ogni figlio successivo.