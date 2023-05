L’Isola dei Famosi continua ogni settimana a regalare ai telespettatori tanti spunti sui quali chiacchierare. I concorrenti, anche in questa edizione, si stanno mettendo alla prova, regalando al pubblico la loro parte più intima.

La vita sull’Isola è difficile e mette alla prova il proprio coraggio. Tra le coppie di questa edizione vi è Alessandro Cecchi Paone ed il suo fidanzato Simone. I due si sono da subito mostrati uniti e innamorati. Per il giornalista, questa non è la prima esperienza sull’isola, ma lo è in questa nuova veste, ovvero come coppia e non come personaggio singolo.

Tutto stava andando per il meglio, tra litigi e complicità, i due si stavano facendo conoscere, fino a quando hanno comunicato una notizia ufficiale: l’abbandono dell’isola.

I motivi che hanno alimentato la decisione

Già nei giorni precedenti, Simone aveva comunicato un malore, un fastidio che lo avrebbe allontanato momentaneamente dal gioco. Ilary, non appena ha saputo di questo malessere, ha provato a convincere il giornalista, motivandolo a restare anche da solo.

Alessandro ha però deciso di abbandonare il gioco insieme al suo Simone. Durante la puntata, non è mancata una lite accesa tra Ilary ed il giornalista, il quale ha lamentato lo stato in cui i naufraghi vivono: “Simone mi è svenuto tra le braccia, in questo modo è un vero massacro“.

Ad ogni modo, nonostante i vari tentativi della conduttrice nel convincere Alessandro, il giornalista non ha voluto ascoltare nessuno, sostenendo di aver accettato la partecipazione al reality in qualità di coppia, ed è in questo modo che ha deciso di lasciare il reality.