IVG NAPOLI coorganizzatore del seminario sulla crisi d’impresa

Si terrà venerdì 12 maggio presso la prestigiosa location napoletana della “Basilica di Pietrasanta – Museo dell’acqua” il seminario “Crisi d’impresa – i nuovi organi di gestione delle procedure”. Evento coorganizzato dall’Istituto Vendite Giudiziarie per il Tribunale di Napoli.

Nella prima parte dell’evento verrà trattato il tema della composizione negoziata della crisi: la figura dell’esperto, il concordato semplificato e l’ausiliario. Nella seconda parte si analizzerà il nuovo concordato preventivo, la nuova ratio e il risanamento nella continuità aziendale, le decisioni sulla continuità dell’attività d’impresa a vantaggio della procedura di liquidazione aziendale e per concludere, il liquidatore giudiziale.

” L’entrata in vigore del nuovo corpus normativo è ormai prossima e ci è parso di estrema utilità per tutti gli operatori iniziare a tracciare il quadro delle regole inedite e la linea d’orizzonte del diritto concorsuale. Attraverso l’importante seminario organizzato in una cornice d’eccezione saranno trattati i temi fondamentali, nell’ambito del nuovo Codice della Crisi finalmente ai nastri di partenza, con interventi di autorevoli relatori, come professori universitari, magistrati, professionisti altamente specializzati, Presidenti del COA e dell’ODCEC e di associazioni di settore – dichiara il legal advisor dell’IVG di Napoli- con l’obiettivo di trattare l’importante tema giudiziario unitamente a relatori di grande spessore”