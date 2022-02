Jared Leto e Anne Hathaway nel trailer di “WeCrashed” di AppleTV

Jared Leto e Anne Hathaway sono i protagonisti della nuova miniserie di AppleTV+, WeCrashed. Accanto ai due attori reciteranno anche Kyle Marvin, America Ferrera e O.T. Fagbenle. WeCrashed è composta da otto episodi.

La miniserie, creata da Lee Eisenberg e Drew Crevello, narra l’ascesa e la caduta della società di co-working, WeWork. Leto interpreta il fondatore della società, Adam Neumann, e Anne Hathaway interpreta sua moglie, Rebekah Neumann. John Requa e Glenn Ficarra sono i registi dello show.

Sinossi ufficiale di WeCrashed, rilasciata da Apple:

“Ispirata da eventi reali e dalla storia d’amore al centro di tutto. WeWork nacque come un piccolo spazio di co-working e diventò un marchio globale dal valore di 47 miliardi di dollari in meno di un decennio. Poi, in meno di un anno, la sua valutazione scese di 40 miliardi di dollari. Cosa è successo?”.

Jared Leto ed Anne Hathaway sono anche i produttori esecutivi della serie, basata sull’omonimo podcast di Wondery.

I primi episodi della serie verranno proiettati in esclusiva al festival musicale e cinematografico SXSW il 12 marzo 2022. In seguito, i primi tre episodi di WeCrashed debutteranno su AppleTV+ il 18 marzo. Gli episodi rimanenti andranno in onda ogni settimana fino al 22 aprile.

Trailer di WeCrashed con Jared Leto e Anne Hathaway: