Jonnie Irwin prepara il testamento digitale per la sua famiglia

Jonnie Irwin è un ex presentatore televisivo inglese. E’ un malato terminale di cancro e sa che la sua vita ha i giorni contati. Il presentatore ha 49 anni e a novembre aveva spiegato che le metastasi si erano diffuse fino al suo cervello, due anni dopo la sua diagnosi iniziale. Negli ultimi giorni ha deciso di tornare nel programma “A Place in the Sun” per diffondere un messaggio positivo durante la sua battaglia contro il tumore ai polmoni.

Jonnie sta pianificando di registrare videomessaggi in modo da poter ancora parlare con sua moglie e i tre figli dopo la sua morte. Il quarantanovenne inglese ha presentato un segmento sull’eredità digitale su Morning Live all’inizio di questo mese e ha lasciato i presentatori Rav Wilding e Kimberley Walsh con la pelle d’oca. Il conduttore di Escape To The Country ha detto che sta «cogliendo ogni opportunità» per dare alla moglie Jessica, 40 anni, e ai loro tre figli un futuro luminoso quando non sarà più qui.

Irwin ha spiegato: «È incredibile pensare che anch’io potrei parlare con mia moglie e i miei figli dopo la mia morte. La mia diagnosi mi ha tolto molto ma mi ha dato la capacità di prepararmi. L’unico modo per assicurarti che la tua eredità digitale sia come piace a te è assumerne il controllo ora. E coglierò ogni opportunità per farlo per le persone che amo».

Riflettendo sulle sue azioni fino ad ora, Jonnie ha poi concluso così: «Ho una vita di ricordi e mentre nel corso degli anni molti sono stati archiviati. Ora ho messo in ordine il mio cuore dalla mia diagnosi due anni e mezzo fa. Ho pubblicato online migliaia di foto, ma quando muoio non ho idea di cosa accadrà con quelle foto».

Infine il programma ha fornito informazioni su come costruire un “testamento digitale”. Un modo per continuare a dire ai tuoi cari cosa vuoi che accada loro nella vita.