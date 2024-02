Karina Cascella, duro attacco alla Blasi: “Non ci crede nessuno a quel caffè a Milano”

Dopo l’uscita del suo ultimo libro, Ilary Blasi è tornata nuovamente nel mirino del gossip e al centro delle discussioni. Nelle ultime ore ad intervenire è stata Karina Cascella, che ha lanciato un duro attacco alla chiacchierata conduttrice.

“Non ci crede nessuno a quel caffè a Milano” – A distanza di più di un anno dal turbolento divorzio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Attraverso il suo documentario Unica e il suo libro Che stupida, la donna ha deciso di svelare gli inediti retroscena dietro la rottura con l’ex calciatore e i suoi presunti tradimenti.

Queste ultime mosse della conduttrice, però, hanno suscitato non poche polemiche. In particolar modo, le critiche sono nate dopo le dichiarazioni di Cristiano Iovino, il famoso ragazzo con cui la donna avrebbe preso il caffè a Milano.

Ad attaccare pubblicamente la Blasi è stata anche la Cascella, accusandola di star lucrando sul suo divorzio. Attraverso le sue IG Stories, Karina ha così deciso di dire la sua sulle ultime mosse di Ilary:

“Ragazzi, va bene tutto, che è una coppia pubblica, sicuramente super conosciuti, Totti è un grandissimo calciatore, un grandissimo campione, lei ha fatto il suo percorso televisivo, ma non è che stiamo parlando della Regina Elisabetta e del consorte! Ma si potrà scrivere libri e serie tv e interviste tutti i giorni, ovunque, radio, televisioni, per parlare del divorzio? Ci avete ucciso la salute! Lui ha fatto quello che ha fatto, ma anche lei non era una santa anche perché non ci crede nessuno che andava a Milano a prendersi un caffè, si sapeva che no era un caffè e continua, continua, continua… Ma io dico, un po’ di amor proprio. Qualche soldino te lo sarai guadagnato con la serie tv e il libro. Ora basta! Ci avete proprio sfrantumato”.

Ovviamente le dichiarazioni dell’ex opinionista di Uomini e Donne sono divenute virali, a cui è seguito l’intervento dei fan della Blasi. A coloro che hanno preso le difese dell’ex moglie di Francesco Totti, Karina Cascella ha così replicato: “Stanno arrivando le prime paladine della giustizia. Stanno arrivando i difensori della loro eroina! Questa grandissima donna che è sopravvissuta alle corna, a un divorzio, che è sopravvissuta mentre beveva un caffè a casa di un ragazzo che si chiama Cristiano ed è riuscita a sconfiggere tutte le sue sofferenze andando avanti!”.