Kristin Kreuk approva Emmanuelle Chriqui come nuova Lana Lang

Kristin Kreuk ha interpretato Lana Lang nella serie televisiva Smallville dal 2001 al 2008.

La serie, conclusasi nel 2011, raccontava le avventure del giovane Clark Kent prima che diventasse Superman.

Smallville infatti mostrava la trasformazione di Clark Kent e Lex Luthor da migliori amici ad acerrimi nemici, partendo dalle loro avventure al liceo.

Lana Lang, storico primo amore di Clark Kent, è stato un personaggio chiave in questa metamorfosi e crescita.

Il canale statunitense The CW ha annunciato una serie incentrata su Clark Kent e Lois Lane, spinoff dell’Arrowverse.

La serie intitolata Superman & Lois vedrà il supereroe e la giornalista alle prese con le pressioni e le difficoltà dell’essere genitori nel mondo odierno. I due temeranno che i figli possano aver ereditato i poteri del padre. Dovranno inoltre fare i conti con nuove minacce nella cittadina di Smallville.

Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch interpreteranno rispettivamente Superman e Lois.

Nonostante Lois Lane rappresenti l’amore maturo e sia un personaggio fondamentale nell’universo di Superman, i fan si sono subito chiesti se anche Lana Lang potesse fare una comparsa nello show.

Emmanuelle Chriqui vestirà i panni di Lana Lang. La donna riallaccerà i rapporti con Clark Kent durante un momento difficile della sua vita.

Kristin Kreuk non ha potuto non fare le congratulazioni all’attrice e mostrare il suo entusiasmo per questa nuova incarnazione del personaggio che la rese celebre.

Ecco cosa ha rivelato la Kreuk a TVLine:

“Non so molto sullo show ma sembra che sarà molto divertente. Lei è un personaggio fantastico e con la libertà che hanno i creatori adesso di esplorare i personaggi dei fumetti penso che riusciranno a renderla più moderna. Emmanuelle è fantastica e molto gentile. La sua Lana sarà un personaggio molto diverso in un universo molto diverso. Sono emozionata di vedere come verrà rappresentata nello show. Nella storia ufficiale è un personaggio interessante quindi averla in un ruolo di rilievo in questo nuovo show è fantastico”

Superman & Lois debutterà nella stagione televisiva 2020/21.