La straordinaria visione di Giuntoli

Come già ben sappiamo tutti il Napoli di quest’anno sta giocando un calcio fenomenale. I partenopei sono guidati dalle ottime idee di mister Luciano Spalletti ma in campo ci sono undici leoni a lottare per la nostra città. La rosa però creata quest’anno è sicuramente merito di Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro ha dimostrato ancora una volta di saper pescare i calciatori giusti per il gioco proposto dall’allenatore.

Nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, tifosi e opinionisti erano scettici sulla campagna acquisti condotta dalla dirigenza partenopea. Un po’ tutti credevano che la squadra si fosse indebolita rispetto all’anno appena passato. Giuntoli aveva ceduto calciatori importanti come Koulibaly, Mertens, Insigne, Ospina e Fabian Ruiz. Nessuno avrebbe potuto immaginare che il Napoli quest’anno avrebbe potuto lottare per lo scudetto e dire la sua in Champions.

L’unico a credere davvero in questa squadra era lo stesso dirigente azzurro. Cristiano Giuntoli, come rivelato dalla radio ufficiale del sodalizio campano Kiss Kiss, parlando in modo informale ai giornalisti presenti in ritiro, disse: “Perché siete preoccupati? Siamo fortissimi, abbiamo acquistato calciatori importanti come Kim, Kvara, Olivera. Vedrete: ci divertiremo, siamo anche più forti dello scorso anno“.

Parole che spiazzarono tutti. In tanti pensarono a una boutade, ma il dirigente ha avuto ragione. Il Napoli è anche più forte dello scorso anno. Questa squadra ha dimostrato in Italia ed in Europa di poter dire la sua. E’ prima in Serie A con quindici punti di distacco dalla seconda in classifica, ovvero l’Inter. Ha vinto il girone di UEFA Champions League composto da Liverpool, Ajax e Rangers.

Una grande visione ha avuto Giuntoli sui calciatori acquistati quest’anno. Kim è un difensore roccioso che ha sostituito alla perfezione Kalidou Koulibaly. Kvaratskhelia ha tutte le qualità per diventare un fenomeno, è un calciatore che sulla fascia dribbla, crossa e calcia con una facilità disarmante. Infine è arrivato un ottimo terzino sinistro come Olivera.