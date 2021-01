Le foto shock che mostrano quanto fa veramente freddo in Russia

In questi giorni l’ondata di freddo che ha colpito il nostro paese ha provocato un repentino abbassamento delle temperature da Nord a Sud. Nulla, però, in confronto al freddo record che sta colpendo la Siberia in queste settimane. I termometri di molte città russe sono infatti scesi sotto i 40 gradi sotto zero provocando notevoli inconvenienti.

Qualche settimana fa, il giornalista statunitense Alec Luhn si trovava in Russia, precisamente a Novosibirks, e ha postato sui suoi social una foto che ritraeva un piatto di noodles e un uovo all’aperto che si erano completamente congelati ed erano diventati ormai immangiabili.

Nei commenti, si è scatenata una vera e propria sfida per postare immagini che rappresentassero al meglio quanto freddo sta facendo in Siberia, ragion per cui, di certo noi italiani non possiamo lamentarci di scendere qualche grado sotto zero .

Scendere per strada e fare una passeggiata non dev’essere di certo piacevole se pur coperti di sciarpa e cappello, ci si ritrova le ciglia coperte di ghiaccio:

Stendere i vestiti d’inverno è sempre un grattacapo per via della scarsa presenza di sole che impedisce che si asciughino completamente. In Russia, invece, mettere i panni fuori fa sortire quasi l’effetto contrario, in quanto alla fine non solo non sono asciutti, ma anzi, pietrificati e impossibili da indossare: