L’intervista a Spalletti del Corriere dello Sport

Il Napoli è ritornato campione dopo trentatré anni. Questo trionfo è stato sopratutto grazie al tecnico azzurro Luciano Spalletti. E’ riuscito a motivare nel giusto modo i giocatori e dare una seconda vita a calciatori da cui ci si aspettava poco. Sono scoppiati vari talenti grazie alle sue manovre di gioco. Kvaratskhelia e Kim sono stati eccezionali al loro primo anno in Serie A mentre Osimhen è stato un bomber infermabile.

Il mister toscano ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ha parlato della sua esperienza ai piedi del Vesuvio. Ecco alcune battute dell’ormai ex allenatore del Napoli: “Ci sono dei pensieri che appartengono solo a me e credo che ciò capiti un pò a tutti. Io ho avuto molte notti a disposizione per riflettere:

In questa esperienza non mi ha potuto seguire la famiglia perché i miei figli lavorano a Milano e la bimba va a scuola a Milano e la sera restavo nel mio covo di Castel Volturno, dove mi trovavo benissimo, e di riflessioni ne sono venute fuori tante. Tutte non si possono dire. Qualcuna, si, poi: piano piano, ‘doce doce’ come si dice a Napoli.

Nel percorso di ognuno si arriva in fondo per vedere a che razza si appartiene: si capirà, quindi, se sono coerente oppure no. Io quest’anno non alleno e poi la prossima stagione mi chiederò se avrò dentro delle motivazioni che servono per andare a donare qualcosa di mio.”

Alla domanda invece su un suo possibile successore al Napoli, Luciano Spalletti ha risposto così: “Se non mi ci fa entrare in questo argomento è meglio, anche perché non saprei cosa dire. Il presidente ha dimostrato di saper scegliere allenatori eccellenti e dunque lasciamo fare a lui.” Queste sono alcune delle riflessioni dell’ex allenatore del SpallettiNapoli che è pronto a non allenare per un anno per prendersi un attimo di pausa e dedicarsi alla sua famiglia.