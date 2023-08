Lo strano rapporto di Kvara con i rigori

Kvicha Kvaratskhelia è stato uno dei migliori calciatori della passata stagione di Serie A. Al suo primo anno in Italia ha dimostrato di avere colpi da fenomeno. Il georgiano ha segnato dodici reti in questa Serie A ed ha servito dieci assist ai compagni. Kvara, insieme a Victor Osimhen, è il calciatore più importante della squadra, non a caso la sua valutazione di mercato è a tre cifre.

Per allontanarlo dalla città partenopea servirebbe un’offerta che supera i cento milioni di euro. Il georgiano dopo diversi piccoli problemi fisici sembra star ritornando al top della forma. Anche in allenamento il numero 77 ha dimostrato le sue grandi qualità. La giornalista Italia Mele, pur esaltando le qualità di Khvicha, ha messo però in luce anche un piccolo limite del calciatore ai microfoni di Canale 8:

“Non tutti hanno avuto la possibilità di vedere l’allenamento dell’attaccante sinistro. Qualcosa è andato storto. Il calciatore ha praticamente sbagliato tutti i calci di rigore, non è possibile. Non ne ha preso uno…”. Un tifoso ha rincarato la dose: “Non è possibile, li ha sbagliati tutti. Ma a parte i rigori è un grande calciatore“.

Questo particolare citato dalla giornalista fa ricordare a tutti l’errore dal dischetto con il Milan nei quarti di UEFA Champions League. Un errore fatale che diede modo di conquistare ai rossoneri il passaggio del turno. Possiamo dire che il georgiano ha tante qualità ma deve sicuramente migliorare le sue prestazioni dagli undici metri.

Con il possibile addio di Piotr Zielinski probabilmente il calciatore de Napoli che batterà i rigori sarà il nigeriano Victor Osimhen.