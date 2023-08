Non si sblocca il rinnovo di Victor Osimhen

In questa lunga estate di calciomercato la dirigenza partenopea è ancora in trattativa su vari fronti. Lozano è in uscita e si cerca la migliore destinazione per lui, al suo posto potrebbe arrivare il danese Jesper Lindstrom con il quale si ha già un accordo verbale. A centrocampo è arrivato Cajuste e potrebbe arrivare anche il giovane Gabri Veiga. Infine in difesa dopo l’addio di Kim, è stato acquistato Natan ma occhio ad un altro possibile colpo in quella zona di campo.

La questione rinnovi invece è stata quella più tortuosa. La società azzurra ha lavorato molto su questo fronte ma non è riuscita ancora a chiudere tutte le trattative. Difatti c’è ancora il braccio di ferro per il rinnovo della punta di diamante del Napoli, Victor Osimhen.

La trattativa è stata estenuante. Il nigeriano però sembra non preoccuparsi dell’anno di scadenza ma pensa solo al campo. Infatti nella prima di campionato contro il Frosinone, è stato proprio Osimhen a risolvere la partita con una doppietta grandiosa. La strada per il rinnovo del numero nove sembra essere quella giusta ma si aspetta ancora la definitiva fumata bianca.

L’ultimo step prima della firma sembra essere quello dei dettagli del contratto. Le parti stanno cercando l’intesa sulle clausole accessorie. L’accordo che sembra essere in via di definizione prevede un rinnovo fino al 2026 con un ingaggio lordo di quasi quindici milioni di euro ed una clausola liberatoria per l’estero di centocinquanta milioni valida per il 2024.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra che stia facendo di tutto per accontentare l’attaccante nigeriano. Osi è attualmente il calciatore più importante che ha in squadra il Napoli. La coppia formatasi con Kvaratskhelia nella scorsa stagione è stata inarrestabile. Nella Serie A 2022/2023 in due hanno segnato trentotto reti e servito diciotto assist ai compagni di squadra.