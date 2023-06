Dopo il successo dello scorso anno, è ritornato Love mi, il concerto benefico organizzato da Fedez e tutto il suo team. Proprio durante un episodio della seconda stagione “The Ferragnez”, il pubblico ha assistito al dietro le quinte della prima organizzazione: Fedez era reduce dall’operazione e ritornava sul palco, carico di adrenalina ed emozione.

Quest’anno come lo scorso, tanti ospiti hanno calcato il palco e alla conduzione: Max Angioni e Mariasole Pollio. Una serata tutta dedicata alla musica, con l’ingresso di tantissimi cantanti tra cui: Tananai, Matteo Paolillo, Articolo 31, Annalisa e Angelina Mango.

Quest’ultima ha portato sul palco due delle canzoni più ascoltate del momento: “Voglia di vivere” e “Ci pensiamo domani”. Durante l’esibizione però, i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio spiacevole.

Ecco perché non inquadravano Angelina

Non appena la cantante ha fatto il suo ingresso, la folla l’ha accolta con tutto il calore che ha accompagnato Angelina durante il suo percorso ad amici. Non appena è iniziata la musica, tutti in coro si sono divertiti a cantare le sue canzoni, ma la polemica sui social non è tardata ad arrivare. A quanto pare le telecamere, hanno ripreso più Chiara Ferragni, presente sotto il palco, che Angelina Mango. Tra i commenti: “Volevo godermi l’esibizione di Angelina ma purtroppo inquadrano ogni tre secondi la Ferragni , e quindi niente ciao“.

Anche questa volta la presenza di Chiara Ferragni continua ad oscurare il contorno? L’imprenditrice come lo scorso anno, era presente tra il pubblico per sostenere il marito, ma come spesso accade, quando ci sono Chiara e Fedez, tutto il resto diventa secondario.