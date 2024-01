Luca Argentero parla dei like della moglie a Stefano De Martino: “Il tempo passerà anche per lui”

Luca Argentero ha nuovamente affrontato il tema della gelosia nei confronti del conduttore Stefano De Martino in un’intervista a Vanity Fair. In precedenza, durante la sua partecipazione allo show di Alessandro Cattelan, l’attore aveva notato che sua moglie Cristina Marino aveva messo dei like dell’ex di Belen Rodriguez.

Luca Argentero e i like della moglie

Tra una risata e l’altra, il protagonista di Doc ha lasciato intendere che il gesto della moglie l’avesse leggermente infastidito. Nell’intervista alla rivista, è tornato a parlare di questo misfatto: “Io geloso? Tanto il tempo passerà anche per De Martino: inizierà a brizzolarsi, e arriverà presto un nuovo ballerino ipertonico che catturerà l’attenzione di mia moglie e di quella di Alessandro Cattelan”.

Successivamente è tornato a parlare del tema della bellezza e gli è stato fatto notare la fama che possiede tra uomini e donne: “Se la bellezza aiuta a portare qualcuno in più davanti allo schermo ben venga. Per il resto, mi interessa solo che mia moglie mi trovi attraente”.

Che l’attore sia uno degli uomini più desiderati d’Italia, è risaputo, ma molti si interrogano sul suo orientamento sessuale. Sull’argomento, l’attore non ha dubbi a riguardo: “No, non ho avuto esperienze e non ho avuto bisogno di controprove. Fin da ragazzino mi sentivo certo della mia eterosessualità e non mi sono mai fatto questa domanda.

Vedere il dubbio nelle persone dopo avermi visto recitare in film come Saturno Contro e Diverso da chi?, però, mi diverte. Le dico, però, che è stato impattante baciare Picchio la prima volta: ricordo di aver provato una sensazione strana, soprattutto per il contatto della barba sulle labbra”.