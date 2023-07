Luca Barbareschi, la verità su Elodie: “Ha letto il copione e ha deciso di non fare il film”

Dopo il caos scoppiato per un suo commento su Elodie, Luca Barbareschi ha deciso di intervenire per chiarire la situazione. Attraverso un post pubblicato su Facebook, l’attore e regista ha deciso di rivelare come sono andate davvero le cose.

“Ha deciso di non fare il film” – Nei giorni scorsi, ad attirare l’attenzione del popolo del web è stato un commento che Luca ha lasciato sotto la foto in cui la cantante si mostrava in costume. “Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai mai voluto incontrare. Peccato!! Sei fantastica!”, ha così scritto il regista.

Davanti a questo commento, divenuto virale in poco tempo, sui social è scoppiato il caos. In molti, infatti, hanno iniziato a ipotizzare che l’ex volto di Amici non volesse incontrare l’attore. C’è chi, invece, aveva iniziato a pensare che la donna non lo volesse vedere dopo le dichiarazioni dell’uomo sul movimento “Me Too“. Barbareschi, infatti, aveva accusato le attrici di denunciare le molestie subite solo per ottenere visibilità.

Attraverso Facebook, l’ex politico ha deciso di intervenire sui social e di spazzare via ogni dubbio: “La rete è popolata da cretini più o meno famosi. Vorrei rispondere 24 ore dopo questa bufera in un bicchiere d’acqua piena di cretini che Elodie è stata regolarmente contattata tramite la sua agente dell’agenzia Volver di Roma”.

Ha poi aggiunto: “Ha letto il copione e poi ha deciso di non fare il film. Io nutrendo stima per il suo talento mi sono semplicemente rammaricato e le ho espresso un simpatico apprezzamento per il suo talento”.