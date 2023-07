Ariadna Romero, ha un nuovo amore? Paparazzata insieme a un noto cantante

Dopo diversi mesi che si è trasferita in Florida, insieme al figlio Leo, Ariadna Romero è finita nel mirino del gossip. Sembra, infatti, che l’ex di Pierpaolo Pretelli avrebbe trovato l’amore al fianco di un cantante noto a livello internazionale.

PAPARAZZATA INSIEME A LUI – Nei giorni scorsi la Romero ha voluto spiegare il motivo che l’ha spinta a trasferirsi a Miami, insieme al figlio, avuto con Pierpaolo. Stando a quanto rivelato dalla modella sui social, dietro questa decisione ci sarebbero state due motivazione. Da un lato, Ariadna voleva stare più vicina alla sua famiglia, dall’altra avrebbe avuto interessanti opportunità di lavoro.

Stando a quanto emerso nei giorni scorsi, a spingerla a volare a Miami sarebbe stato anche un terzo motivo. La donna, infatti, potrebbe aver trovato l’amore. Il portale spagnolo 305shock, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato un video che mostra Ariadna Romero mano nella mano con il figlio del noto cantante Julio Iglesias, nonché fratello dell’altrettanto famosissimo artista Enrique Iglesias.

Ovviamente il video non è passato inosservato, finendo per fare il giro del mondo e giungere anche in Italia. A lanciare lo scoop è stato Amedeo Venza, pubblicando attraverso le sue IG Stories il video in questione. L’esperto di gossip ha deciso di aggiungere un’inaspettata indiscrezione che vedrebbe Julio Jr tradire la fidanzata proprio con la Romero. Questo, però, è un rumor e come tale va preso con le pinze.

Al momento Ariadna ha deciso di non esporsi, non rilasciando alcun commento sulla questione. Che sia il fratello di Enrique Iglesias sia il nuovo amore della modella, che dopo la fine della sua storia con Pretelli non ha più avuto nessuna relazione ufficiale? Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.