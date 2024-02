Marco Mengoni, l’addio con l’ex fiamma e il sostegno di Mahmood: “Non è ancora riuscito a superarlo”

Nonostante la sua fama a livello oramai internazionale, Marco Mengoni ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori. Negli ultimi tempi, però, l’artista è finito nel mirino del gossip insieme a Mahmood. Da quanto rivelato recentemente dal settimanale Oggi, l’artista di Tuta Gold avrebbe un ruolo importante nella vita del collega.

“Non è ancora riuscito a superarlo” – Anche quest’anno Mengoni è tornato al Festival di Sanremo, vestendo i panni del co-conduttore. In questa occasione Marco si è dimostrato un artista a 360 gradi, in grado non solo di cantare, scrivere e interpretare, ma anche condurre al fianco di Amadeus. A far discutere, però, è stato un momento in particolare.

È divenuta virale è stata una clip che vede protagonista non solo l’artista, ma anche il suo collega Mahmood. Poco prima di presentare il giovane cantante, quest’ultimo e Marco si sono mostrati vicini. La loro sintonia non è affatto sfuggita al pubblico da casa, facendo sognare i fan che adesso sperano di vederli insieme.

Ad alimentare i sogni dei fan sono state le ultime rivelazioni di Oggi. Secondo il settimanale, infatti, l’interprete di Soldi, infatti, starebbe aiutando il collega a superare l’ultima cocente delusione amorosa:“Marco Mengoni non è ancora riuscito a superare il trauma dovuto alla brusca separazione dalla sua ex fiamma di origine francese. A stargli vicino è il collega Mahmood”.

Alberto Dandolo, autore della rivelazione, ha aggiunto: “Intesa che cresce ogni giorno di più e non è escluso che i due possano avviare una collaborazione artistica”.