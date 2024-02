Zalewski, la Fiorentina lo vuole a titolo definitivo

La Fiorentina si sta muovendo per Nicola Zalewski. Il talento polacco è finito nel mirino della viola, che vorrebbe portarlo a casa già nel mercato estivo. La Roma ha aperto, ma solo a titolo definitivo

Nicola Zalewski è nel mirino della Fiorentina. La viola vuole cercare di strapparlo dai giallorossi, che sono desiderosi di monetizzare una sua eventuale cessione. Il giovane polacco piace e non poco, avendo anche dato il suo benestare ad un’eventuale trattativa con la Fiorentina.

La Roma sembra intenzionata a cederlo solo a titolo definitivo, con la squadra toscana che però potrebbe cercare di avvicinarsi alle richieste giallorosse chiudendo per un prestito sulla base di un obbligo di riscatto.

Trattativa già impostata

La trattativa sembrerebbe essere nata durante i colloqui per Andrea Belotti, in cui le squadre hanno trattato il tema Zalewski. Il giovane potrebbe essere il secondo a passare da Roma a Firenze in pochi mesi, divenendo uno dei nuovi fulcri della Fiorentina che verrà.

Un giocatore che mesi fa è finito nella bufera scommesse citata da Fabrizio Corona, con i legali del giocatori che dissero: “Il nostro assistito esclude qualsivoglia, seppur minimo, coinvolgimento. Ci ha conferito mandato per agire in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno leso il suo nome, la sua immagine e la sua reputazione“. Ora sembra tutto allontanato, con il giovane che vuole concentrarsi sulla sua carriera calcistica. A Roma non sta brillando particolarmente negli ultimi mesi e un trasferimento altrove potrebbe garantirgli il minutaggio e la crescita necessaria.