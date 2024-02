Jorginho: “Osimhen? Dissi al Napoli di prenderlo”

In una recente intervista a Dazn l’ex Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sugli azzurri. L’attuale centrocampista dell’Arsenal avrebbe consigliato ad Aurelio De Laurentiis Victor Osimhen

Tanti i colpi di mercato targati Aurelio De Laurentiis durante la sua era al Napoli, tanti quanti i giocatori mai rimasti scontenti del capoluogo campano. Marek Hamsik, Ezequiel Lavezzi, Pepe Reina, chi più e chi meno ha inciso nella crescita di questo Napoli che è arrivato a diventare una delle big del nostro calcio.

Tra i giocatori rimasti contenti dei suoi trascorsi partenopei c’è anche Jorginho, centrocampista italo-brasiliano che ora veste la maglia dei londinesi dell’Arsenal. Il giocatore, durante un’intervista a Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul suo amato Napoli.

Le parole di Jorginho

Qui di seguito, le dichiarazioni di Jorginho ai microfoni di Dazn:Tornare nello stadio dove ho vinto la Champions League è stato bello, quasi sino alla fine quando abbiamo preso gol. Quella notte è stata speciale. Napoli? Una sorpresa vederlo così in difficoltà dopo che ha vinto il campionato. Dispiace per chi segue gli azzurri e per chi vuole bene a questa società come me, spero si riprendano presto”.

Qualche parola anche su Kvicha Kvaratskhelia e Osimhen: “Khvicha Kvaratskhelia non lo conoscevo prima, è davvero impressionante quello che sta facendo. Osimhen, invece, sì. Ci ho giocato contro, Giuntoli mi chiamò prima di prenderlo e mi ha chiese di lui. Gli risposi: “Prendilo subito!”, perché aveva fatto girare la testa ai nostri difensori. Il nigeriano è ancora giovane e promette tantissimo”.