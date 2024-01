Mercato Napoli – Mazzarri ha fatto due nomi a De Laurentiis

La sessione di mercato invernale rappresenta un’importante opportunità per il presidente Aurelio De Laurentiis di apportare qualche modifica in diversi reparti della squadra in vista del girone di ritorno del campionato di Serie A.

La scelta degli obiettivi nel complesso avviene di comune accordo tra la società e l’allenatore. Walter Mazzarri, infatti, proprio all’inizio della sessione di mercato sembra abbia fatto due nomi al presidente azzurro.

A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport secondo cui il tecnico di San Vincenzo ha fatto due richieste specifiche: Buongiorno e Tomiyasu. In ogni caso, si tratta di piste complicate da seguire per diverse motivazioni.

Su Alessandro Buongiorno, infatti, è forte la concorrenza del Milan che, secondo le ultime indiscrezioni, sembra già pronto a fare un’offerta economica con inserimento della contropartita Colombo che piace ai granata.

Dall’altro lato, invece, la pista Takehiro Tomiyasu sembra ancora più complicata con Mikel Arteta che, nonostante non lo consideri un titolare fisso, sembra non aver intenzione di privarsene. Non è da escludere, comunque, l’avvio della trattativa nel caso in cui dal Napoli arrivasse un’offerta irrinunciabile.