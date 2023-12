Mercato: Napoli, Roma e Milan pensano a Thilo Kehrer

Il mese di gennaio è alle porte e con esso anche il calciomercato si prepara ad entrare nel vivo. La sessione di mercato invernale rappresenta un’importante opportunità per tutte le squadre per riparare qualche situazione a metà campionato.

Anche il Napoli avrà l’occasione per intervenire in diversi reparti in modo da rinforzare e apportare qualche miglioria alla squadra di mister Walter Mazzarri.

Sicuramente gli azzurri hanno intenzione di valutare qualche profilo per la difesa. Nel mirino del Napoli, infatti, non c’è solamente Giorgio Scalvini dell’Atalanta (40 mln di euro) ma anche un profilo top della Premier.

Si tratta di Thilo Kehrer, attualmente in forza al West Ham, che quest’anno ha trovato pochissimo spazio con sole quattro presenze totalizzate e mai da titolare. Il suo profilo in Italia interessa anche alla Roma e al Milan che sono in fase di valutazione.

Il centrale classe 1996 è stato ceduto cinque anni fa al PSG per 37 milioni di euro e, nonostante la sua carriera abbia subito un importante rallentamento, attualmente è nel mirino di diversi club in Europa che potrebbero portarlo via già nelle prossime settimane.