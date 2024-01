Mercato Napoli – Spunta il nome Davinson Sanchez per la difesa

Il mercato invernale rappresenta un’importante occasione per Aurelio De Laurentiis per rimediare a qualche problema strutturale della squadra. Gli scout azzurri, infatti, avranno l’opportunità di intervenire in diversi reparti della rosa.

Primo fra tutti, la difesa. Il reparto difensivo del Napoli, con l’addio del sudcoreano Kim Min-Jae, ha sofferto molto in questa prima parte di campionato, e la posizione in classifica degli ex campioni d’Italia lo dimostra.

Il Napoli sta attualmente vagliando diverse piste. In lizza per il ruolo di difensore ci sono Dragusin, su cui è forte l’interesse del Tottenham, e Davinson Sanchez. Il profilo di Davinson Sanchez, in particolare, è tenuto d’occhio da qualche stagione e non è da escludere l’arrivo in maglia azzurra proprio quest’anno.

L’indiscrezione arriva dalla redazione di calciomercato.it secondo cui sembra ci siano già stati i primi contatti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza azzurra. Si tratterebbe di una grandissima opportunità per il Napoli di ripartire con il piede giusto in vista della seconda parte di campionato.

Resta da capire quale sarà la richiesta economica del Galatasaray e la fattibilità riguardo il possibile arrivo già in questa finestra di mercato.