Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ritorno di fiamma? La reazione della showgirl

Michelle Hunziker, come solo lei sa fare, ha risposto in modo ironico alle voci circolate in questi giorni sul suo rapporto con Trussardi

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è tornata ad essere l’argomento più chiacchierato del gossip nostrano. Stando ad uno scoop lanciato da Chi Magazine, giornale diretto da Alfonso Signorini, tra i due sarebbe scoppiata nuovamente la passione. Inoltre, pare che Tomaso abbia chiesto alla showgirl di “limitare” in qualche modo servizi posati per giornali e interviste in tv. La showgirl, nelle ultime ore, ha pubblicato sui social delle foto molto simpatiche per commentare la notizia.

Ritorno di fiamma tra Michelle e Tomaso?

Nell’ultimo mese, pare che sia in atto un ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi, il quale dopo un periodo in cui sarebbe stato irremovibile ha deciso di tornare con lei per il forte sentimento. A svelare i particolari ci ha pensato il settimanale Chi, sul quale c’è scritto che l’imprenditore avrebbe anche imposto delle regole per far funzionare la coppia.

Riservatezza, bocche chiuse, stop ai servizi fotografici e basta interviste in tv: il cocktail perfetto per sfuggire a giornali e paparazzi e cercare di tornare alla quotidianità. Tomaso avrebbe chiesto concretezza alla donna, dentro e fuori casa, sentimenti veri, per questo anche una grande privacy. Condizioni che la showgirl avrebbe accettato senza problemi proprio a dimostrazione di quanto sia innamorata di lui.

La reazione di Michelle Hunziker

Nelle ultime ore, la showgirl svizzera ha dato sfogo a tutta la sua ironia e ha “risposto” a questa notizia. “Io che leggo i giornali in questi giorni” ha scritto la donna sui social allegando degli scatti con delle facce alquanto buffe. In tanti hanno provato a decifrare queste parole: alcuni credono che sia fake la notizia inerente al ritorno di fiamma con Tomaso, altri invece credono che sia falsa solo la parte inerente alle limitazioni imposte dall’imprenditore.

Inoltre, si vocifera che la showgirl abbia rimesso la fede al dito ma negli ultimi scatti questa non è affatto presente.