Miriam Leone è stata eletta Miss Italia nel 2008. Una bellezza siciliana che da sempre ha abbagliato fotografi e passerelle. La vita di Miriam dopo la vittoria del concorso di bellezza più importante in Italia è completamente cambiata. Miriam ha intrapreso successivamente anche il percorso da attrice, riuscendo a recitare in molteplici film italiani ed ottenendo anche ottimi riscontri.

Una bellezza come quella di Miriam non passa di certo inosservato. La modella al momento sta vivendo un periodo sentimentalmente perfetto al fianco di Paolo Carullo. Siciliano come Miriam, Paolo ha 43 anni ed è un manager finanziario.

La relazione sentimentale tra i due è sempre stata per scelta tenuta lontano dai riflettori. Alla luce di questo la coppia ha scelto nel 2021 di celebrare il matrimonio in Sicilia, terra d’origine di entrambi, organizzando tutto con la massima riservatezza. I rito si è svolto nel Santuario di Santa Maria La Nova.

Miriam e le foto con il pancione

Da questa meravigliosa storia d’amore è sbocciato quello che tra qualche mese sarà il frutto del loro amore. Miriam Leone è in dolce attesa e come spesso capita alle donne in gravidanza, è ancora più luminosa del suo solito.

In occasione di una lunga intervista rilasciata a Vanity, Miriam ha raccontato di questi mesi vissuti tra emozione e timori. Dopo mesi di riservatezza la bella modella ha postato sui social alcuni scatti che la ritraggono in riva al mare con il pancione.

Dopo queste pubblicazioni, i fan si sono letteralmente scatenati. Tantissimi commenti dedicati a Miriam e al suo bel pancione, tra i tanti: “Sei davvero splendida”.