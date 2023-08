Napoli, Obaretin non ha superato il test finale di Garcia: andrà in Serie C a farsi le ossa

Nosa Edward Obaretin lascia la SSC Napoli in prestito. Il calciatore non ha superato il test finale proposto dall’allenatore Rudi Garcia, il quale ritiene il calciatore si forte e con grandi qualità, ma non ancora in grado di assumersi il peso di giocare in una squadra come il Napoli data la sua giovane età. Per questo motivo, d’accordo con la società e il giocatore, si è optato per la sua cessione in prestito, in Serie C, al Trento.

Il giocatore avrà quindi la possibilità di giocare titolare e mettere su minuti necessari per poter puntare ad essere un giocatore importante per il Napoli del futuro. Diversi giocatori, da Gaetano a Zerbin, passando per lo stesso Lorenzo Insigne, prima di avere la possibilità di giocare nel Napoli si sono fatti le ossa nelle serie inferiori. Sarà lo stesso anche per l’italonigeriano classe 2003.