Napoli, altro che Chiesa: ADL ha un sogno nel cassetto per l’attacco

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole vincere e la prova sono i nomi che stanno circolando in questi giorni per sostituire i calciatori che sono ed andranno via. In particolare, il numero uno azzurro sarebbe pronto a riservarsi un grande acquisto in caso di addio di uno tra Matteo Politano ed Hirving Lozano.

Secondo quanto riportato dal portale AreaNapoli.it, il sogno di Aurelio De Laurentiis non sarebbe Federico Chiesa della Juventus, ma Ademola Lookman dell’Atalanta. L’attaccante bergamasco ha dimostrato di essere un top player durante la passata stagione e le sue qualità non sono in discussione. Inoltre, rispetto all’attaccante italiano della Juventus, è in una condizione fisica eccezionale. Per strapparlo all’Atalanta, servono come minimo 30 milioni di euro.