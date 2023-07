Napoli, arriva Elia Caprile: tra un anno potrebbe prendere il posto di Alex Meret

La SSC Napoli chiude un colpo a sorpresa, un nuovo portiere: Elia Caprile. Il calciatore di proprietà del Bari, sarà acquisito a titolo definitivo dalla società partenopea la quale lo girerà subito all’Empoli. Caprile è senza dubbio uno dei giovani portieri più interessanti sul panorama nazionale ed internazionale e, dopo il prestito alla squadra toscana, potrebbe ritornare alla base per prendere, forse, anche il posto di Alex Meret.

Ad annunciare la trattativa, qualche giorno fa, Paolo Del Genio: “Il Napoli sta per chiudere un acquisto e mi riferisco al portiere del Bari, Caprile. Si tratta di un giovane molto interessante, promettente. Aurelio De Laurentiis lo sta per prendere, per girarlo poi all’Empoli che ha ceduto Vicario al Tottenham. Caprile ha disputato un ottimo campionato a Bari, ora farà il titolare in Serie A”.